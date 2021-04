Lo que no aparece en los medios no existe

Sin embargo, hay personas que dicen que la prensa tradicional ha muerto. Si eso fuera verdad, las marcas no seguirían invirtiendo para salir en ella, nadie pondría en su web «Me has visto en…» junto a los logos de los sitios donde han aparecido, tú no estarías leyendo este artículo y no tendríamos una fuente de información objetiva y veraz. Afortunadamente, los medios de comunicación siguen muy vivos y las empresas tienen una oportunidad de oro para utilizar este altavoz.



A los medios les gustan las noticias sobre emprendedores, les encanta reflejar puntos de vista de expertos en distintos sectores y se enamoran de las marcas que tiene algo interesante que contarles. Si estás aquí, es porque has lanzado tu proyecto, porque estás especializado en un nicho del que puedes hablarle a un periodista, porque cuentas con algo que puede enganchar a un profesional de la información. ¿Por qué no lo haces? Tiene muchísimas ventajas para tu marca:



• Destacarás frente a tu competencia

• Te convertirás en un referente de tu sector

• La visibilidad de tu proyecto o tu empresa crecerá muchísimo

• Incluso puedes llevarte algún enlace, ¡genial para el linkbuilding!



Es indudable que los medios de comunicación son el mejor escaparate para cualquier empresa y que son imprescindibles en las estrategias de las marcas.



Para conseguir notoriedad y presencia en los medios hay que trabajar una estrategia de contenidos adecuada, conocer el funcionamiento de las redacciones y plantear la forma de llegar hasta ellas con eficacia.