La importancia del social listening

1. Para saber qué, cómo y en dónde hablan de nosotros. No solo te enterarás de lo que se dice, sino de cómo se dice y en qué redes.



2. Para encontrar más y mejores ideas y estrategias de marketing. No intentes “adivinar” qué funciona y no con tu audiencia. El social listening te da las claves de lo que tu audiencia necesita o reclama, qué productos gustan más, cuáles se venden más y qué otros servicios o productos nuevos puedes ofrecerles.



3. Puedes aprender de la competencia. No es copiar. Pero el social listening de nuestra competencia nos permite conocer qué acciones funcionan y cuáles no en nuestro nicho de mercado.



4. Atención al cliente. Podrás conocer las respuestas que tu cliente demanda, qué espera de tus servicios o productos o cómo mejorarlos, cuáles son sus peticiones más recurrentes…



5. Para detectar influencers con los que contactar. El público tiende a creer más a alguien que “conoce” (es su seguidor) que a una marca o empresa. De ahí la relevancia y peso específico de los influencers.



Puede que no siempre escuchemos lo que queremos oír. Sin embargo, la ventaja de estar al tanto de lo que sucede entre las comunidades o espacios de nuestras plataformas es que tenemos la opción de rectificar. Debemos escuchar, corregir y transformar en función del comportamiento y opinión de nuestros clientes o usuarios.