Escribir para emocionar

Era pequeña y apareció Pippin. El objetivo de la campaña era aprender a ver la televisión, y yo me quedé enganchadísima al verlo.



Es que flipé mucho: un perrito adorable con su maleta y patinete me conmovió. Hasta tocaba el piano. ¿Pero quién ha hecho esta maravilla? Quería ver esos spots una y otra vez, que saliera el perro y sonara Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak (estudiando me enteré que fue la primera campaña española que ganó el Gran Premio de Cannes. Memorable).