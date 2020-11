10 cosas que debes saber si empiezas a vender por internet

¿Estás pensando en vender online? Aquí tienes 10 consejos para abrir tu tienda online y triunfar:



1. Vender por internet no es sencillo. Requiere de una estrategia y planificación a largo plazo. Para empezar a vender por internet, necesitamos pensar en nuestra página web como en un punto de venta, un lugar al que acuden los clientes para solicitar nuestros productos o servicios.



2. Ahora es el momento. Si todavía no te has lanzado a desarrollar tu estrategia de venta por internet, quizás ya llegues con retraso. La Covid-19 ha acelerado todos los procesos de venta online, convirtiendo al 2020 en un año de oportunidades o de fracasos. Si tu negocio todavía no está online, probablemente sí lo esté el de tu competencia.



3. Hacen falta personas. Un negocio digital no es un punto de venta en piloto automático. Requiere de personas que lo gestionen, cuiden y atiendan. Detrás de cada compra se encuentra el trabajo de muchas personas: directores de comunicación, técnicos, desarrolladores, diseñadores, servicio de atención al cliente. Una tienda online sin personas que la atiendan está condenada al fracaso.



4. Necesitas inversión. A pesar de que los costes iniciales para crear una tienda online son pequeños, la empresa debe creer en el proyecto y apoyarlo con inversión. Una tienda online low-cost, sin inversión en publicidad digital, medios, fotografías, etc. No va a funcionar.



5. Crear una tienda online es solo el principio. El trayecto de tu aventura digital comenzará con el nacimiento de tu nueva e-commerce. Lejos de terminar, habrá empezado una aventura apasionante llena de aciertos, errores y aprendizajes que, no necesariamente, te harán triunfar el primer año.



6. Personaliza tu oferta. Si tu comercio electrónico ofrece un producto o servicio, esfuérzate en mostrar una experiencia de usuario personalizada. No presentes las mismas ofertas a todos los clientes, ni los mismos productos a todos los usuarios.



7. Piensa en el producto. Es lo más importante. Dedícale tiempo e invierte muchas horas para definir qué es lo que buscan tus potenciales clientes. No tienes por qué vender lo mismo en un supermercado o tienda física que en tu página web.



8. Analiza la gestión. Vender por internet no es solamente disponer de una página web. Supone pensar mucho en cómo será la gestión: ¿cuáles serán los gastos de envío? ¿en qué zonas voy a vender mis productos? ¿cómo vincularé la facturación de la tienda con la de mi negocio físico? ¿quién se encargará de la logística?...



9. Muévete rápido. El mundo digital requiere de flexibilidad y dinamismo. Saber adaptarte a este nuevo entorno es fundamental para conseguir el éxito. Analiza con rapidez, establece conclusiones y planifica con criterio en el corto plazo. Lo que funcionó la semana pasada no tiene por qué funcionar en esta.



10. Escucha a tus clientes. Atiende sus llamadas, responde sus mensajes, contesta sus emails. La atención al cliente es fundamental: humaniza tu marca y favorece la recurrencia de pedidos. A las personas nos gusta tratar con personas.



Estos diez puntos son indispensables antes de lanzarse a vender por internet. El momento es ahora, pero es necesario iniciar esta estrategia con cabeza. Crear tu tienda online es solo el inicio; hacerla crecer es una aventura apasionante.