1· Una cosa es cómo eres, otra cómo te muestras y otra cómo te perciben.



2· La comunicación es una herramienta muy importante para generar confianza y para estrechar relaciones con clientes, con potenciales clientes, con empleados, con instituciones… Una relación de confianza favorece la fidelización de los clientes y el compromiso de los empleados.



3· Las acciones de comunicación contribuyen a conformar la cultura corporativa de las empresas. Por eso, una labor transversal esencial es establecer en las organizaciones un proceso que consiga que la institución sea capaz de comunicar con veracidad, con coherencia y transparencia.



4· En comunicación hay que ‘hacer un traje a medida’ para cada usuario. Hay que lanzar el mensaje adecuado, en el momento justo, con el lenguaje apropiado y a través del canal en el que este se encuentra.



5· Las personas necesitamos certidumbre en el presente e ilusión de futuro. Una buena estrategia de comunicación favorece ambas.



6· Las empresas deben comunicar siempre, durante todo el año. El silencio también comunica.



7· En momentos de incertidumbre, la comunicación corporativa es más necesaria y tiene que ser más pedagógica, más frecuente y más empática. En momentos de incertidumbre es cuando mejor hay que comunicar.



8· Las empresas que no cuentan con un propósito claro y verbalizado difícilmente tendrán empleados comprometidos, y sin empleados comprometidos una empresa no tiene futuro.



9· Cada organización debe encontrar aquello que la hace única y contarlo de una manera interesante y cautivadora. Para que alguien nos convenza, la realidad tiene que ser atractiva y tiene que estar bien contada.



10· La comunicación, por sí sola, no cambia la realidad. Lo importante es hacer las cosas bien… y contarlas.



Nos apuntamos estas claves sobre comunicación corporativa que se han dicho en las entrevistas de ‘Comversaciones Más Cerca’. En breve seguiremos ofreciendo nuevas reflexiones sobre la importancia de la buena comunicación en cualquier ámbito de nuestra vida.